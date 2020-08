Windstorm - Contro ogni regola su Canale 5 e in streaming

Il filmandrà in onda lunedì 24 agosto in prima serata su Canale 5. Potete vederlo anchenel video qui sopra.Sequel del film Windstorm - Liberi nel vento, scritto dalla sceneggiatrice della fortunata serie tv Spirito Libero , è una commedia d'avventura sul magico legame tra la giovane ribelle Mika e lo stallone Windstorm, diretta nel 2015 da Katja von Garnier. Mika decide di iscriversi a una prestigiosa gara ippica per salvare la scuderia dalla bancarotta. Nel cast Hanna Binke, Nina Kronjager e Jurgen Vogel.