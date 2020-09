Windstorm 4: Il vento sta cambiando su Canale 5 e in streaming

va in onda martedì 8 settembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea. Qui sopra trovate il promo del film.Dopo l’incidente che ha costretto a letto Mika,non riesce a recuperare la sua forma migliore e si rifiuta di mangiare. La situazione cambierà quando al maneggio arriverà. La ragazza riuscirà a cavalcare Windstorm dandogli la possibilità di gareggiare di nuovo.Il quarto e penultimo capitolo della saga Windstorm è diretto da Katja von Garnier.