Via col vento in streaming

va in onda venerdì 25 dicembre in prima serata dalle 20.30 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Gli eventi si dipanano a cavallo della guerra civile americana. Rosella O'Hara è la figlia del proprietario di una piantagione di cotone in Georgia: vedova due volte, e innamorata di un uomo che non corrisponde, Rosella capirà troppo tardi di aver lasciato andare l'unico uomo che l'abbia davvero amata. Diretto nel 1939 da Victor Fleming, nel cast ci sono Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Thomas Mitchell, Leslie Howard, Barbara O'Neil.