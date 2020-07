Una vita, sabato 25 luglio su Rete 4 e in streaming

va in ondain prima serata dalle 21.25 con un doppio episodio su Rete 4: le puntate sono disponibili anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play Cosa succede nei due episodi serali del weekend? Cinta convince i genitori a lasciarla partecipare al pomeriggio danzante organizzato da Emilio. Quando lui la riporta a casa, rimasti soli, i due si baciano.Antonito riesce a evitare il servizio militare grazie alla messinscena di Carmen e Ramon. Quest'ultimo si trasferisce a casa di Antonito e Lolita.La fiction racconta la contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano nel maestoso edificio Acacias 38, va in onda tutti i giorni alle 14.10 su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Play , dove è possibile recuperare tutte le puntate della soap opera in qualsiasi momento. Tra gli attuali protagonisti principali troviamo, interpretati rispettivamente da