Una spia e mezzo in streaming

va in onda domenica 18 ottobre in prima serata su Italia1 : il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Bob Stone è un muscoloso e letale agente della Cia che per affrontare un pericoloso caso di spionaggio industriale coinvolge un suo vecchio amico del liceo, Calvin, mettendo a repentaglio la vita di entrambi. Diretto da Rawson Marshall Thurber nel 2016, nel cast ci sono Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan e Aaron Paul.