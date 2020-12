Una famiglia perfetta in streaming

va in onda domenica 13 dicembre in prima serata dalle 21.25 su Rete 4. Puoi vederlo in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Un uomo ricco e potente, per combattere la solitudine, decide di pagare un gruppo di attori perché fingano di essere i membri di una immaginaria famiglia perfetta, il sogno che no è mai riuscito a realizzare. Ma quando ci sono di mezzo i sentimenti, anche fittizi, è difficile separare la realtà dalla finzione. Diretto da Paolo Genovese nel 2012, nel cast ci sono Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Marco Giallini.