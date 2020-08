Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto in streaming

va in onda in prima serata su Rete 4 venerdì 14 agosto agosto dalle 21.30. Puoi vedere il film in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Raffaella, la moglie di un ricco industriale milanese, si gode le vacanze a bordo di un lussuoso yacht noleggiato. Durante il soggiorno non fa altro che ostentare la sua posizione sociale nei confronti di Gennarino Carunchio, il marinaio. Un giorno Raffaella si sveglia tardi e pretende che Gennarino l'accompagni sulla terraferma con una piccola imbarcazione, per raggiungere gli altri amici, ma un imprevisto sconvolgerà la loro avventura. Diretto da Lina Wermuller nel 1974, nel cast ci sono Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Riccardo Salvino, Isa Danieli.