Trappola di cristallo in streaming

Trappola di cristallo va in onda sabato 24 ottobre alle 21.20 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film



Trappola di cristallo: trama e cast

L'agente di polizia newyorkese John McClane è a un party aziendale con la moglie a Los Angeles quando irrompe nel grattacielo dove si sta svolgendo la festa un gruppo armato tedesco. Dopo essersi messo in contatto con la polizia all'esterno, John inizia il suo personale scontro con i terroristi.



Diretto da John McTiernan nel 1988 e basato sul romanzo Nulla è eterno, Joe, è il primo capitolo della saga cinematografica Die Hard. Nel cast ci sono Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, William Atherton