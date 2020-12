Tomorrowland in streaming

su Italia 1 va in onda in prima serata dalle 21.20: il film è disponibile in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Il film Disney tratta della storia di Frank, disilluso ex enfant prodige, e Casey, adolescente curiosa e intelligente. I due, legati da un comune destino, intraprendono insieme una pericolosa missione per svelare i segreti di una dimensione spaziotemporale nota come Tomorrowland. La pellicola è diretta da Brad Bird ed è interpretata da Britt Robertson, George Clooney, Kathryn Hahn, Judy Greer, Hugh Laurie, Keegan Michael Key.