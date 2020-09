The Water Diviner in streaming

va in onda domenica 20 settembre in prima serata dalle 21.15 su Rete 4 . Il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Nel 1919, al termine della prima guerra mondiale, l'agricoltore australiano rabdomante Joshua Connor decide di percorrere oltre 14mila chilometri per trovare i corpi dei suoi tre figli, partiti anni prima per combattere il conflitto bellico con l'Australian and New Zeland Army Corps e dispersi a Gallipoli, in Turchia.Il film è del 2014 ed è il primo dialla regia. Nel cast, oltre alla star neozelandese, anche Olga Kurylenko, Yilmaz Erdogan, Cem Yilmaz e Megan Gale.