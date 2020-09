The War - Il pianeta delle scimmie su Italia 1 e in streaming

Il filmva in onda martedì 29 settembre su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del filmCesare e le scimmie affrontano un conflitto con un esercito privato guidato da uno spietato colonnello. In gioco ci sono il futuro del pianeta e di due specie in lotta per la supremazia in un mondo devastato dalla malattia che ha portato le scimmie ad evolversi e gli umani a morire.Film del 2017 diretto da Matt Reeves,è il terzo film della serie reboot avviata nel 2011 con L'alba del pianeta delle scimmie e proseguita con Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie del 2014. Nel cast troviamo