The Legend of Tarzan in streaming

va in onda mercoledì 2 dicembre in prima serata su Italia 1 dalle 21.20: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Sono passati molti anni da quando l'uomo una volta conosciuto con il nome di Tarzan ha lasciato la giungla africana per tornare a una vita borghese nelle vesti di John Clayton III, Lord Greystoke, con al suo fianco l'amata moglie Jane.The Legend of Tarzan è un film del 2016 diretto da David Yates ed è basato sul personaggio creato da Edgar Rice Burroughs. Il film è stato dedicato a Jerry Weintraub, il produttore che ha perso la vita durante la produzione. Nel cast ci sono Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou e Christoph Waltz.