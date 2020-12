The Family Man su Rete 4 e in streaming

Il filmva in onda sabato 5 dicembre in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.Jack Campbell ha lasciato la sua fidanzata e ha rinunciato alla vita di famiglia per la carriera. Ricco broker single di Wall Street, Jack ha rinunciato a tutto per ottenere uno stile di vita agiato. Mentre la sua fidanzata Kate è soltanto un ricordo lontano, l'uomo si ritrova da un giorno all'altro a vivere un'altra vita.The Family Man, diretto da Brett Ratner, vede nel caste Téa Leoni.