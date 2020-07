The Divergent Series: Allegiant sul 20 e in streaming

, terzo film della saga, va in onda martedì 28 luglio in prima serata sul 20 e in streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.Tris e Quattro, insieme ad alcuni compagni, si avventurano oltre la recinzione che circonda Chicago. Qui vengono presi in custodia da una misteriosa agenzia che rivela loro delle sconvolgenti verità.Diretto da Robert Schwentke, con protagonisti, Allegiant è il sequel di Insurgent, ed è la trasposizione cinematografica della prima parte dell'omonimo romanzo di Veronica Roth.