The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca su Rete 4 e in streaming

va in onda giovedì 27 agosto in prima serata su Rete 4 e in. Qui sopra il promo del film.Un maggiordomo della Casa Bianca attraverso la storia d'America lavorando per tre decenni di servizio e otto amministrazioni presidenziali, tra cui Eisenhower, Kennedy e Nixon.La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'articolo A Butler Well Served by This Election, scritto dal giornalista Wil Haygood e pubblicato sul The Washington Post, che narra la vicenda di, maggiordomo della Casa Bianca per oltre trent'anni.Nel cast del film troviamo