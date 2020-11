The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo in streaming

va in onda sabato 21 novembre alle 21.20 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Jason Bourne è tornato. La sua angoscia è sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perché lo hanno trasformato in una macchina per uccidere, cancellandone l'identità. A questo si aggiunge il desiderio di vendicare la morte della sua compagna.The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (The Bourne Ultimatum) è un film del 2007 con Matt Damon e Paddy Considine diretto da Paul Greengrass, ispirato al romanzo Il ritorno dello sciacallo di Robert Ludlum. La pellicola è il terzo atto della saga che vede come protagonista l'ex agente segreto Jason Bourne, privo di ogni ricordo sul suo passato e in perenne fuga dalla Cia. The Bourne Ultimatum svela le origini del personaggio, che ancora una volta affronta ex colleghi e nuovi nemici.