The Bourne Identity in streaming

va in ondain prima serata dalle 21.20 su Rete 4 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Jason Bourne viene trovato su una spiaggia ferito: quando si sveglia ha un'amnesia totale. Cercherà quindi di scoprire la sua identità. Il film, diretto nel 2002 da Doug Liman, è tratto dal romanzodi Robert Ludlum e vede nel cast Matt Damon (nel ruolo di Jason Bourne), Franka Potente (Marie Kreutz), Julia Stiles (Nicky Parsons), Brian Cox (Ward Abbott) e Chris Cooper (Alexander Conklin).