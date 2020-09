Supercoppa Europea, come vedere Bayern Monaco – Siviglia

Condividi

Giovedì 24 settembre su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play a partire dalle 20,45 va in scena la finale di Supercoppa Europea.



Le vincenti di Champions League ed Europa League Bayern Monaco – Siviglia è in diretta dalla Puksas Arena di Budapest, dove eccezionalmente saranno fatti entrare i tifosi: saranno 20mila le persone a cui sarà concesso entrare, per decisione della Uefa che ha concesso il riempimento del 30% dello stadio.



La super sfida è particolarmente sentita da entrambe le squadre, che sperano di fare il bis: il Siviglia vinse il trofeo nel 2006, mentre il Bayern Monaco portò a casa la coppa nel 2013.



Appuntamento su Canale 5 e Mediaset Play per seguire la partita.