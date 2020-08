Stardust in streaming

va in onda sabato 15 agosto in prima serata su Italia 1 dalle 21.30. Puoi vedere il film in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Basato sull'omonimo romanzo scritto da Neil Gaiman nel 1999, il film è la fantastica avventura del giovane Tristan, che vuole conquistare la bella Victoria portandole in dono una stella. Diretto da Matthew Vaughn nel 2007, nel cast ci sono Claire Danes, Charlie COx, Sienna MIller, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Ricky Gervais e Jason Flemyng.