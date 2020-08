Speed sul 20 e in streaming

va in onda domenica 2 agosto in prima serata sul canale 20: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Keanu Reeves è un agente di polizia che insieme a un collega riesce a salvare alcune persone intrappolate in un ascensore, sequestrate da uno sconosciuto che minaccia di farne saltare in aria i freni di emergenza. Due giorni dopo il criminale minaccia la città con un altro piano: questa volta ha piazzato una carica esplosiva su un autobus, ed esige un riscatto per non azionarla. Diretto da Jan de Bont nel 1994, nel cast ci sono anche Sandra Bullock, Dennis Hopper, Joe Morton, Jeff Daniels.