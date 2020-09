va in onda martedì 1 settembre in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play. Nel video qui sopraPer un banale errore, sposato e molto innamorato della moglie Chicca, invia un appassionato sms alla bella moglie del suo migliore amico. Lei, che non aspettava altro, non perde l'occasione per sedurlo, innescando una serie di equivoci e sotterfugi.Accanto atroviamo gli attori. Nei panni del dottor Sergio Messina l'attore Raffaele Pisu, scomparso lo scorso luglio