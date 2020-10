Smallfoot: il mio amico delle nevi in streaming

Il filmva in onda sabato 10 ottobre in prima serata dalle 21.20 su: il film è disponibile anche in streaming, in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Migo è uno yeti, che come il padre e il nonno prima di lui, sta imparando a suonare il gong per far sorgere il sole. Durante le prove però, viene distratto da Meechee, la figlia del guardiano delle pietre, e cade fuori dal villaggio, dove farà l'incontro con una creatura straordinaria: uno smallfoot, un essere umano, che gli yeti ritengono un essere mitologico. Diretto da Karey Kirkpatrick nel 2018, i doppiatori italiani sono Lorenzo Licitra, Massimiliano Alto e Lodovica Comello.