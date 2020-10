Skyscraper in streaming

è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play fino al 20 ottobre.Un ex agente dell'Fbi che ha perso una gamba durante un'esplosione dopo dieci anni diventa responsabile della sicurezza del grattacielo più alto e sicuro del mondo: The Pearl. Quando all'improvviso un terrificante incendio avvolge l'immensa struttura, Will viene ritenuto, a torto, responsabile dell'accaduto e si trova anche costretto a salvare la sua famiglia intrappolata all'interno dell'edificio. Dovrà quindi trovare i veri colpevoli, riabilitare la propria reputazione e salvare sua moglie e i suoi figli che si trovano al di sopra del livello delle fiamme.Diretto da Rawson Marshall Thurber nel 2018, nel cast ci sono Dwayne Johnson, Neve Campbell e Chin Han.