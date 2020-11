Sherlock Holmes su Italia 1 e in streaming

va in onda mercoledì 11 novembre in prima serata su Italia 1. La pellicola è disponibile in streaming su Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.sono i protagonisti del film didel 2009, rispettivamente nella parte del brillantee del suo assistente ilLa sceneggiatura del film è tratta dal fumetto scritto dae ispirata ai romanzi dell'autore scozzeseSherlock Holmes, il più grande investigatore del Regno Unito, e il suo collega, il dottor Watson, interrompono, che sarebbe dovuto terminare con il sacrificio di una giovane donna. Il celebrante si scopre essere Lord Blackwood, che già aveva ucciso cinque ragazze allo stesso modo. Blackwood viene dunque arrestato, imprigionato e condannato a morte per. Tre mesi dopo lo stesso Blackwood, dopo aver maledetto la guardia della sua cella, chiede di poter incontrare Holmes.