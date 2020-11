Sherlock Holmes - Gioco di ombre in streaming

va in onda mercoledì 18 novembre in prima serata su Italia 1: puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Nel 1981 l'Europa è insanguinata da una serie di attentati di matrice anarchica. Sherlock Holmes e il Dr. Watson scoprono che dietro il diabolico piano si nasconde una delle più pericolose menti criminali mai esistite: il professor Moriarty.Sherlock Holmes - Gioco di ombre è un film del 2011 diretto da Guy Ritchie. Nel cast del film troviamo Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace e Jared Harris.