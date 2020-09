Senza tregua 2 in streaming

va in onda sabato 19 settembre in prima serata dalle 21.30 Italia 1: il film va è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play L'ex marine Wes Baylor ha ucciso in uno scontro sul ring il suo rivale e amico, e non se ne dà pace. Con un inganno, parte per una missione in Asia dove deve fuggire da un gruppo di mercenari che lo vuole uccidere. Guarda il trailer qui sopra.Diretto da Roel Reiné nel 2016, nel cast ci sono Scott Adkins, Robert Knepper, Rhona Mitra, Temuera Morrison.