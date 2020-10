Segreti di Cinema, la rubrica di Tatti Sanguineti su Cine34

torna in tv con la rubricasu. Il critico, saggista e autore savonese introduce e commenta la rassegna La commedia boccaccesca, che partealle 21 con Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, film cult del 1972 che ha consacrato Edwige Fenech."Sull’Ubalda la riflessione è postuma: all’epoca eravamo prigionieri dei nostri pregiudizi, anche quando andavano contro una qualità evidente", riflette Sanguineti.La rassegna in onda sulla rete diretta da Marco Costa prevede un ciclo di film dedicato al: pellicole a sfondo erotico ambientate nell'Italia tardo medioevale, dove si narrano le avventure sessuali di popolo e clero. In totale una cinquantina di film, il cui apice produttivo viene raggiunto nel 1972, quando in Italia vengono distribuite oltre 30 opere dedicate.Tra i registi più noti che hanno diretto decamerotici ci sono Bruno Corbucci, Joe D’Amato, Sergio Citti, con attori come la stessa Fenech, Sylva Koscina, Isabella Biagini e Alighiero Noschese, Enrico Montesano, Mario Carotenuto, Lino Banfi, Pippo Franco.