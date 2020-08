Sabrina in streaming

va in onda in prima serata su Rete 4 sabato 15 agosto dalle 21.20. Puoi vedere il film in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Sabrina è figlia dell'autista di una ricca famiglia, che dopo due anni a Parigi diventa una donna elegante e raffinata. Remake del celebre film di Billy Wilder del 1954 con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart, è stato diretto nel 1995 da Sydney Pollack e nel cast ci sono Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear e Nancy Marchand.