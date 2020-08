Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato su Canale 5 e in streaming

va in onda venerdì 28 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.Oscar è l'uomo dei sogni di Siena. Quando l'avvocato di Bristol le propone di sposarlo, Siena esita a rispondere perché ha già un marito in Cornovaglia. Si tratta di Tyler, proprietario di un locale e suo primo amore, che ha lasciato sette anni prima dopo averne scoperto il tradimento. Tyler si rifiuta sempre di concederle il divorzio.