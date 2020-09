Richie Rich - Il più ricco del mondo in streaming

va in onda venerdì 4 settembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Il 12enne Richie è l'erede del multimilionario Richard Richie e conduce una vita lussuosa ma lontana dai coetanei. Quando l'aereo su cui viaggiavano i genitori precipita, Richie deve difendere le sue ricchezze da Lawrence Van Dough, e si farà aiutare dai suoi nuovi amici. Diretto da Donald Petrie nel 1994, nel cast ci sono Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Hermann, Christine Ebersole, Jonathan Hyde e Claudia Schiffer.