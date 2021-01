Rampage - Furia animale in streaming

va in onda martedì 19 gennaio in prima serata su Italia 1 dalle 21.20: è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.A causa di un esperimento genetico finito male, un gorilla albino diventa un animale feroce di dimensioni mastodontiche, fuori da ogni controllo. E non è l'unico animale. Un paleontologo dovrà risolvere la situazione. Rampage - Furia animale è un film del 2018 tratto dall'omonimo videogioco. Protagonista del film è The Rock, Dwayne Johnson. Nel cast anche Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton e Jeffrey Dean Morgan.