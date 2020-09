Rambo in streaming

va in onda giovedì 16 settembre in prima serata dalle 21.30 Italia 1: il film va è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play John Rambo è un reduce del Vietnam e orfano degli amici più stretti sul fronte di guerra. Odiato da tutti, viene rispettato solo dal comandante. Guarda il trailer qui sopra.Il protagonista è interpretato da Sylvester Stallone che ha vinto uno Jupiter Award come miglior attore internazionale. Nel cast figurano anche Richard Crenna (nei panni di Samuel Trautman), Brian Dennehy (Will Teasle), David Caruso (Delegato Mitch) e Jack Starrett (Vicesergente Arthur Galt).