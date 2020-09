Rambo 3 in streaming

Rambo 3 va in onda mercoledì 30 settembre alle 21.25 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.



Rambo III: trama e cast

Appresa la notizia che il suo ex colonnello è caduto nelle mani dei sovietici, Rambo parte alla volta dell'Afghanistan per liberarlo. Rambo: III è un film del 1988 diretto da Peter MacDonald, interpretato da Sylvester Stallone. È la terza pellicola della saga dedicata al reduce John Rambo, e nel cast ci sono anche Richard Crenna, Marc de Jonge, Kurtwood Smith.



