Rambo 2 - La vendetta su Italia 1 e in streaming

Mediaset Play

va in ondaalle 21.20 su Italia 1 : puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale. Qui in alto il promo del film.Rambo: First Blood Part II, titolo originale di Rambo 2 - La vendetta è un film del 1985 diretto da George Pan Cosmatos. Si tratta del sequel del celebre film Rambo, sempre cone Richard Crenna.John Rambo, dopo i lavori forzati, ottiene la libertà a condizione che torni in Vietnam per liberare gli ultimi prigionieri americani.