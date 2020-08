R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà in streaming

1

Domenica 16 agosto alle 21.30 su Italiava in onda, una commedia del 2013 di Robert Schwentke con Jeff Bridges e Ryan Reynolds. Puoi vederla anche in streaming sul portalein contemporanea con la diretta televisiva.Il film è tratto da una serie a fumetti. Una agenzia celeste recluta agenti defunti e li rimanda sulla Terra, per cercare e arrestare i deado, anime che si sono rifiutate di andare nell'aldilà. Tra colpi di scena e tanta azione, i due protaognisti proveranno a risolvere un caso complesso.