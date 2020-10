Quo vado in streaming

Martedì 27 ottobre in prima serata dalle 21.40 su Canale 5 e in contemporanea straming sul portale Mediaset Play risate e divertimento con, il quarto film che vede protagonista assoluto. Dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle, il comico pugliese si lancia in una nuova avventura che lo vede impegnato dalla Norvegia all'Africa.Checco è uno dei pochi fortunati che gode del posto fisso. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riformadella pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco deve dunque decidere se lasciare il suo impiego o essere trasferito lontano da casa. Ritenendo il posto fisso sacro, pur di mantenerlo accetta il trasferimento, anche nei posti più improbabili. Diretto da Gennaro Nunziante nel 2016, nel cast ci sono anche Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Lino Banfi, Ninni Bruschetta.