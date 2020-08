Quella casa nel bosco in streaming

va in onda martedì 11 agosto in seconda serata dalle 23.20 sul 20 : il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Un gruppo di amici decide di andare in gita in una casetta isolata nella campagna per trascorrere un weekend di divertimento sfrenato, ma subisce l'attacco di orribili esseri sovrannaturali durante una notte di infinito terrore, tinto da fiumi di sangue. Diretto da Drew Goddard nel 2012, nel cast ci sono Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins, Sigourney Weaver.