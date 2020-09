Programmato per uccidere su Rete 4 e in streaming

Il filmva in onda sabato 26 settembre in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.L'agente John Hatcher è appena ritornato a Chicago dalla Colombia, dove un suo collega è stato assassinato per mano di un trafficante di stupefacenti. A causa di questa tragedia, l'uomo sceglie di lasciare la professione ma il caso lo costringe a ripensarci.Programmato per uccidere è un film del 1990 diretto da Dwight H. Little, con protagonista l'attore Steven Seagal.