Prince of Persia - Le sabbie del tempo su Italia 1 e in streaming

Prince of Persia - Le sabbie del tempo va in onda domenica 2 agosto, alle 21.20 su Italia 1: puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su

Mediaset Play

. Qui in alto il promo del film.

Prince of Persia - Le sabbie del tempo: trama e cast

Nella Persia del sesto secolo, il principe Dastan deve impedire a un nobile malvagio di impossessarsi delle sabbie del tempo, un dono degli dei che può influenzare lo scorrere del tempo e permette a chi lo possiede di dominare il mondo.

Prince of Persia - Le sabbie del tempo (Prince of Persia: The Sands of Time) è un film d'avventura del 2010 diretto da Mike Newell e basato sull'omonimo videogioco che nel 2019 ha compiuto 30 anni. Non si tratta di un adattamento diretto da uno dei titoli del videogioco, in quanto la trama è indipendente, ma si ispira a numerosi elementi dei vari capitoli della saga. I protagonisti sono Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley e Alfred Molina.