Pinocchio in streaming

è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play fino al 3 gennaio. Qui in alto il film integrale.Le avventure esilaranti e istruttive del burattino Pinocchio, creato dallo scalpello del falegname Geppetto. Roberto Benigni dirige, scrive ed interpreta la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Carlo Collodi. Il film, realizzato nel 2002, ha vinto due David di Donatello. Nel cast ci sono anche: Nicoletta Braschi, Carlo Giuffré, Peppe Barra, Massimiliano Cavallari, Kim Rossi Stuart, Bruno Arena, Franco Javarone, Luis Molteni, Tommaso Bianco, Alessandro Bergonzoni, Mino Bellei.