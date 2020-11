Pari e Dispari in streaming

Guardiamarina giovane e aitante con un incarico molto importante.

Per arrivare dritti allo scopo ci vuole un socio abile al gioco.

Due contro tutti pensate sia poco?



Pari e Dispari va in onda domenica 22 novembre in prima serata dalle 21.25 su Rete 4: puoi vederlo anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.



Pari e Dispari: trama e cast

Il guardiamarina Johnny Firpo viene incaricato dai suoi superiori di indagare su una banda di allibratori clandestini operanti in Florida. Dato che ignora quasi tutto del gioco, verrà affiancato da qualcuno che, invece, ne sa.

Pari e dispari è un film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con

