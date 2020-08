Out of Time su Rete 4 e in streaming

Condividi

Il film Out of Time va in onda lunedì 24 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play. Qui sopra, il promo del film.



Out of Time, la trama e il cast

Il comandante della polizia di una piccola città della Florida segue il caso di un duplice omicidio, ma scopre che tutti gli indizi lo danno come il principale sospettato. Inizia una corsa contro il tempo per risolvere il caso prima dei suoi colleghi, tenendo lontano il proprio nome dalla lista dei sospettati.



Film del 2003 diretto da Carl Franklin, vede nel cast Denzel Washington ed Eva Mendes.