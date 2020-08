Oldboy in streaming

va in onda sul 20 martedì 11 agosto dalle 21.10. Puoi vedere il film in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Diretto da Spike Lee nel 2013, è un remake di Old Boy del 2003, tratto dall'omonimo manga del supereroe ideato negli anni Novanta da Garon Tsuchiya e Nabuaki Mineghishi. Dopo venti anni di prigionia senza apparenti ragioni, Joe Doucette viene liberato. Inizia così la sua ricerca per capire perché è stato recluso e a causa di chi. Nel cast Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sharito Copley e Elizabeth Olsen.