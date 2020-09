Ocean's 8 in streaming

va in onda mercoledì 8 settembre in prima serata su Canale 5 dalle 21.35: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Un'artista e la sua ex collega di truffe, una stilista, una gioielliera, una hacker, una borseggiatrice e una commerciante di oggetti rubati: sette donne, una sola missione, rubare una collana Cartier da 150 milioni di dollari chiamata Toussaint. Diretto da Gary Ross nel 2018, e sequel della saga Ocean's , nel cast ci sono Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kalling, Dakota Fanning, Sarah Paulson, Awkwafina, Helena Bonham Carter.