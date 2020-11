Oblivion in streaming

va in onda lunedì 30 novembre, in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 : puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.La Terra è stata devastata da una guerra nucleare che gli umani hanno vinto contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e questo ha causato terremoti, tsunami e diversi sconvolgimenti che hanno reso il pianeta una landa desolata.Oblivion è un film del 2013 scritto, diretto e prodotto da Joseph Kosinski, nel cast ci sono Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko.