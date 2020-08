New York Academy su Italia 1 in streaming

Domenica 23 agosto, in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play, va in onda New York Academy, film del 2016 con due giovani protagonisti: Keenan Kampa (Ruby) e Nicholas Galitzine (Johnnie Blackwell).

New York Academy, trama e cast

Ruby è una ballerina di danza classica che ottiene una borsa di studio in una prestigiosa scuola a Manhattan. Incontra un giovane violinista di nome Johnnie, che si esibisce nella metropolitana di New York City. Questa la premessa di un film sull'amore e sulla danza, non solo classica. Un gruppo di ballerini di hip hop, infatti, entrerà in scena per dare una mano alla coppia.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE