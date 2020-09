Nati con la camicia in streaming

va in onda mercoledì 8 settembre in prima serata dalle 21.30 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play e on demand. Qui in alto il promo del film.Rosco Fraker è uno stravagante ventriloquo che gira il mondo in pattini a rotelle, Doug O'Riordan un ex-detenuto dal pugno facile e il cuore tenero, appena uscito di galera. I due si incontrano in un bar, nel bel mezzo di una rissa di cui essi stessi sono i principali protagonisti. E fra una scazzottata e l'altra, si ritroveranno implicati nelle più improbabili fatalità.