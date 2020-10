Monster trucks in streaming

Monster trucks va in onda sabato 24 ottobre alle 21.15 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film



Monster trucks: trama e cast

Durante un'operazione di fracking in North Dakota tre creature sconosciute escono dal sottosuolo: due vengono catturate, una riesce a scappare. Farà amicizia con Tripp, uno studente di una vicina cittadina, che gli darà il nome Creech. I due dovranno affrontare avventure e ostacoli per liberare i geniotri di Creech. Diretto da Chris Wedge nel 2016, nel cast ci sono Lucas Till, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe.