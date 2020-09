Milan Monza su Italia 1 e in streaming

in prima serata dalle 20.35 su Italia 1 va in onda la partita amichevole: il match è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.È la seconda amichevole per la squadra di Pioli, che ha già affrontato il Novara. Questa volta deve vedersela contro la neopromossa in serie B, di proprietà di Silvio Berlusconi con Adriano Galliani come amministratore delegato e l'ex rossonero Cristian Brocchi in panchina. Il Milan si prepara così al primo incontro ufficiale della stagione in Europa League, contro lo Shamrock Rovers giovedì 17 settembre.