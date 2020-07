Mediterraneo in streaming

va in onda mercoledì 29 luglio in prima serata dalle 21.30 su Rete 4 : il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Mar Egeo, giugno 1941. Su una piccola isola greca sbarcano otto militari italiani con il compito di presidiarla. L'isola sembra deserta, e i militari perdono il contatto radio con l'esterno: nessuno sa dove siano, nessuno verrà a cercarli. Quando i pochi isolani rimasti si rendono conto che i soldati non sono pericolosi, escono allo scoperto e l'isola si rianima di vita. Diretto nel 1991 da, che il 30 luglio compie 70 anni, e vincitore del, nel cast ci sono Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio, Ugo Conti, Gigio Alberti, Antonio Catania, Vana Barba.